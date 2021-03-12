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Трипл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Никс»

Трипл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Никс»
Баскетбол / НБА 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 134:101.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил трипл-дабл из 24 очков, 10 подборов и 10 передач. Брин Форбс записал в свой актив 21 очко. Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отличился Ар Джей Барретт, набрав 22 очка.

В другом матче «Шарлотт Хорнетс» обыграл Детройт Пистонс (105:102), «Атланта Хоукс» взяла верх над «Торонто Рэпторс» (121:120), «Майами Хит» победил «Орландо Мэджик» (111:103), «Нью-Орлеан Пеликанс» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (105:135), «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Чикаго Буллз» (135:105), а «Бруклин Нетс» переиграл «Бостон Селтикс» (121:109)

НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
134 : 101
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Форбс - 21, Лопес - 14, Миддлтон - 14, Огастин - 12, Дивинченцо - 11, Холидэй - 11, Портис - 8, Меррилл - 5, Адетокунбо - 4, Коннотон - 3, Уилсон - 3, Дьяките - 2, Крэйг - 2, Нвора
Нью-Йорк Никс: Барретт - 22, Бёркс - 17, Куикли - 15, Пэйтон - 10, Топпин - 10, Баллок - 8, Гибсон - 7, Рэндл - 7, Нокс - 3, Ноэль - 2, Браздейкис, Нтиликина, Пинсон, Риверс, Робинсон, Роуз, Харпер
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
105 : 102
Детройт Пистонс
Детройт
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 20, Розир - 17, Хэйворд - 17, Зеллер - 15, Монк - 9, Болл - 7, Грэм - 7, Бриджес - 6, Мартин - 5, Бийомбо - 2, Дарлинг, Кэри, Макдэниелс, Мартин, Риллер, Ричардс
Детройт Пистонс: Грант - 32, Бей - 14, Михайлюк - 11, Джексон - 9, Пламли - 9, Стюарт - 7, Смит - 6, Райт - 5, Эллингтон - 5, Макгрудер - 4, Джексон, Думбуйа, Ли, Окафор, Сирвидис, Хейз
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
120 : 121
Атланта Хоукс
Атланта
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 33, Буше - 29, Лоури - 17, Бэйнс - 11, Джонсон - 11, Бембри - 9, Дэвис - 4, Ватанабэ - 3, Уотсон - 3, Ануноби, Ванвлит, Маккоу, Сиакам, Томас, Флинн, Харрис, Элленсон
Атланта Хоукс: Янг - 37, Галлинари - 20, Хаертер - 19, Коллинс - 13, Капела - 9, Хилл - 9, Рондо - 6, Снелл - 6, Оконгву - 2, Богданович, Гудвин, Данн, Мэйс, Найт, Реддиш, Фернанду, Хантер
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
111 : 103
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Батлер - 27, Олиник - 20, Хироу - 17, Нанн - 13, Горан Драгич - 11, Робинсон - 9, Окпала - 5, Игуодала - 3, Харклесс - 3, Ачиува - 2, Сильва - 1, Адебайо, Брэдли, Винсент, Леонард, Страс, Хаслем
Орландо Мэджик: Вучевич - 24, Бэйкон - 21, Картер-Уильямс - 17, Гордон - 9, Рэндл - 9, Бамба - 8, Кларк - 8, Океке - 7, Айзек, Амину, Берч, Мане, Росс, Фульц, Фурнье, Эннис, Энтони
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
105 : 135
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 24, Адамс - 13, Ингрэм - 13, Льюис - 11, Хэйс - 11, Александер-Уолкер - 10, Болл - 10, Харт - 5, Бледсо - 2, Мелли - 2, Торнвелл - 2, Эрнангомес - 2, Габриэль, Магней, Маршалл, Редик
Миннесота Тимбервулвз: Ноуэлл - 28, Эдвардс - 27, Макдэниелс - 20, Таунс - 16, Рид - 15, Лейман - 12, Рубио - 6, Эрнангомес - 5, Окоги - 4, Вандербилт - 2, Бисли, Дэвис, Калвер, Маклафлин, Расселл
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
105 : 127
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Маркканен - 23, Лавин - 19, Уайт - 18, Янг - 14, Картер - 8, Саторански - 8, Гэффорд - 4, Уильямс - 4, Портер - 3, Валентайн - 2, Темпл - 2, Арчидиаконоу, Дотсон, Корнет, Мокока, Фелисио, Хатчинсон
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 24, Ховард - 18, Коркмаз - 16, Брэдли - 14, Тибулл - 13, Карри - 12, Милтон - 10, Грин - 9, Скотт - 5, Макси - 4, Пуарье - 2, Джо, Рид, Симмонс, Такер, Фергюсон, Эмбиид
НБА - регулярный чемпионат
12 марта 2021, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
121 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Ирвинг - 40, Харден - 22, Шамет - 18, Харрис - 12, Грин - 11, Джонсон - 6, Браун - 4, Джордан - 4, Клэкстон - 4, Гриффин, Динвидди, Дюрант, Кьоцца, Луваву-Кабарро, Перри
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Смарт - 19, Тайс - 17, Браун - 13, Уокер - 11, Томпсон - 8, Тиг - 5, Притчард - 3, Уильямс - 2, Грин, Лэнгфорд, Несмит, Оджелей, Уильямс, Уотерс, Фалль, Эдвардс
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