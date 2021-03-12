Трипл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» разгромить «Никс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 134:101.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил трипл-дабл из 24 очков, 10 подборов и 10 передач. Брин Форбс записал в свой актив 21 очко. Лучшей результативностью в составе проигравшей команды отличился Ар Джей Барретт, набрав 22 очка.
В другом матче «Шарлотт Хорнетс» обыграл Детройт Пистонс (105:102), «Атланта Хоукс» взяла верх над «Торонто Рэпторс» (121:120), «Майами Хит» победил «Орландо Мэджик» (111:103), «Нью-Орлеан Пеликанс» уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (105:135), «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Чикаго Буллз» (135:105), а «Бруклин Нетс» переиграл «Бостон Селтикс» (121:109)
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