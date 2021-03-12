Гомельский назвал главнейшую проблему ЦСКА

Известный российский комментатор Владимир Гомельский высказался о проблемах ЦСКА. Накануне, 11 марта, «армейцы» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом». Встреча закончилась со счётом 74:86. При этом уже после первой четверти итальянский клуб вёл с преимуществом в 20 очков (10:30), что стало антирекордом российского клуба.

В предыдущем матче ЦСКА потерпел разгромное поражение в Стамбуле (Турция) в матче с «Анадолу Эфес». Та встреча закончилась со счётом 70:100.

«В стартовом составе ЦСКА на задней линии выходили Хэккетт и Хиллиард, а Хиггинс играет сейчас за «Барселону». Я многократно писал в своих ответах в этой конференции, что первая проблема ПБК ЦСКА — это тренер. К завершению сезона должно быть принято решение по кандидатуре нового старшего тренера. А уже после селекционеры клуба вместе с новым главным решат, кто остаётся, а кто уходит», — написал Гомельский на своём сайте.