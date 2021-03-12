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Функционеры НБА прояснили трансферный статус Кристапса Порзингиса

Функционеры НБА прояснили трансферный статус Кристапса Порзингиса
Баскетбол / НБА 0
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Тяжёлый форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис доступен для обмена. К такому выводу пришли функционеры НБА, сообщает ESPN. Пока «Даллас» не ищет варианты обмена, но будет готов к сделке, если получит соответствующее предложение.

Ранее Bleacher Report сообщил, что Порзингис может уйти из техасского клуба.

Спад в игре Порзингиса вызывает беспокойство руководства команды. В «Далласе» сомневаются, что Порзингис сможет принести ожидаемую пользу при игре в обороне. Латвийский баскетболист, подписавший прошлым летом пятилетний контракт на $ 158,3 млн, пропустил начало сезона из-за операции на колене, которую он перенёс 9 октября. После травмы Порзингис пока никак не может набрать форму.

При этом издание утверждало, что «Даллас» готов обменивать любых игроков, кроме своего лидера, Луки Дончича.

«Даллас» ищет варианты обмена Кристапса Порзингиса
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