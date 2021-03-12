Шакил О'Нил дал категоричный совет «Голден Стэйт»

Бывшая звезда НБА Шакил О’Нил поделился мнением о проблемах «Голден Стэйт Уорриорз». В прошлом сезоне «Уорриорз», оставшись без Клэя Томпсона, не смогли выйти в плей-офф. В нынешнем сезоне «Голден Стэйт» ведёт борьбу за выход в плей-офф. Сейчас команда занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.
По мнению О’Нила, «Уорриорз» стоит забыть о нынешнем сезоне, «сливать» и подготовиться к следующему.
«У нас был такой разговор несколько лет назад, мы обсуждали, стоит ли команде забить на сезон. Я бы так и поступил. Я бы сказал: «Мы не сможем пробиться в плей-офф, а если и окажемся там, проиграем в первом раунде». Лучше немного отдохнуть, «сливать» и подготовиться к следующему сезону, когда вернётся Клэй», — цитирует О’Нила Essentially Sports.
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