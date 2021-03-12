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Модель, которую связывали с Леброном, начала встречаться с молодым игроком НБА

Модель, которую связывали с Леброном, начала встречаться с молодым игроком НБА
Баскетбол / НБА 0
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Модель София Джамора начала встречаться с центровым «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексоном Хэйесом. Джамора выложила в своём «инстаграме» несколько фотографий с баскетболистом.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Яморы.

Джамора прославилась в мае 2020 года. Тогда появились слухи, согласно которым у неё возникла любовная связь с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джейсом. О взаимоотношениях Джаморы и Леброна сообщила другая модель Эрца Халити. Но позднее София заявила, что Эрца не является её подругой. Также Джамора подчеркнула, что у неё нет никаких сексуальных связей с каким-либо мужчиной.

Леброн женат на своей школьной подруге Саванне Бринсон с 2013 года, у пары трое детей.

София Джамора является моделью. Ранее Халити и Джамора были близкими подругами.

Джаморе всего 23 года. Леброну Джеймсу в декабре 2020 года исполнилось 36 лет. Его супруге Саванне Бринсон 34 года.

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