Модель, которую связывали с Леброном, начала встречаться с молодым игроком НБА

Модель София Джамора начала встречаться с центровым «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексоном Хэйесом. Джамора выложила в своём «инстаграме» несколько фотографий с баскетболистом.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Яморы.
Джамора прославилась в мае 2020 года. Тогда появились слухи, согласно которым у неё возникла любовная связь с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джейсом. О взаимоотношениях Джаморы и Леброна сообщила другая модель Эрца Халити. Но позднее София заявила, что Эрца не является её подругой. Также Джамора подчеркнула, что у неё нет никаких сексуальных связей с каким-либо мужчиной.
Леброн женат на своей школьной подруге Саванне Бринсон с 2013 года, у пары трое детей.
София Джамора является моделью. Ранее Халити и Джамора были близкими подругами.
Джаморе всего 23 года. Леброну Джеймсу в декабре 2020 года исполнилось 36 лет. Его супруге Саванне Бринсон 34 года.
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