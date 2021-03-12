Главный тренер «Зенита» рассказал, чего ждёт от команды в матче с «Олимпиакосом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом». Встреча состоится сегодня, 12 марта. Начало — в 22:00 мск.

«Нам предстоит встреча с «Олимпиакосом», это очень хорошая команда, атлетичная команда. Прошлую игру с ними мы провели дома сразу после ситуации с коронавирусом, которая коснулась нашу команду. Мы не смогли составить хорошую конкуренцию, особенно в первой половине матча, после этого у нас были возможности взять победу, но мы не смогли этого сделать. В пятницу мы должны показать свой максимум.

Все команды на протяжении сезона переживают взлёты и падения. К счастью, до этого момента у нас этого не было, мы проводили сезон более-менее стабильно. В последние дни мы не демонстрируем ту хорошую игру, которую мы показывали раньше. С «Олимпиакосом» мы должны восстановить нашу лучшую игру, если мы хотим выиграть», — цитирует Паскуаля пресс-служба «Зенита».