Американский сайт предложил 2 мощных сделки по объединению Леброна Джеймса и Стефена Карри

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сыграли за одну команду во время Матча всех звёзд НБА. После этого многие болельщики начали гадать, возможно ли объединение звёзд в одной команде в НБА.
Популярное издание Clutch Points предложило два варианта сделок по объединению Джеймса и Карри.
В первом случае «Лейкерс» получают Карри и Джеймса Уайзмена, а в «Уорриорз» переходят Энтони Дэвис, Деннис Шрёдер и Кайл Кузма. Кроме того, в 2023 году «Голден Стэйт» получает первый пик в драфте.
Во втором случае «Лейкерс» получают Клэя Томпсона, Дрэймонда Грина, Маркиса Крисса и Джордана Пула, а также первый пик драфта 2024 года. В свою очередь в «Уорриорз» переходят Леброн, Монтреэл Харрелл и Кентавиус Колдуэлл-Поуп.
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