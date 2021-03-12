Леброн Джеймс прояснил позицию по игре за сборную США на Олимпиаде

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ещё не определился с позицией по выступлению на грядущих Олимпийских играх в Токио.

«Леброн не соглашался, но и не отказывался от участия в Олимпийской кампании. Он будет ждать и посмотрит, как сложится сезон и каково будет его самочувствие в преддверии турнира», — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Райан Уорд.

Напомним, что после провала сборной США на минувшем чемпионате мира большинство звёзд НБА, пропустившие мировое первенство, выразили готовность помочь команде на Олимпиаде.

Для Леброна Джеймса Олимпиада в Токио может стать четвёртой в карьере. В 2004 году он завоевал с командой США бронзу, а в 2008 и 2012 году стал олимпийским чемпионом.