Леброн Джеймс прояснил позицию по игре за сборную США на Олимпиаде
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ещё не определился с позицией по выступлению на грядущих Олимпийских играх в Токио.
«Леброн не соглашался, но и не отказывался от участия в Олимпийской кампании. Он будет ждать и посмотрит, как сложится сезон и каково будет его самочувствие в преддверии турнира», — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Райан Уорд.
Напомним, что после провала сборной США на минувшем чемпионате мира большинство звёзд НБА, пропустившие мировое первенство, выразили готовность помочь команде на Олимпиаде.
Для Леброна Джеймса Олимпиада в Токио может стать четвёртой в карьере. В 2004 году он завоевал с командой США бронзу, а в 2008 и 2012 году стал олимпийским чемпионом.
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