Станислав Ильницкий выбыл на неопределённый срок

Капитан «Локомотива-Кубань» Станислав Ильницкий выбыл из строя на неопределённый срок, сообщает официальный сайт клуба. В матче второго группового этапа Еврокубка с «Тренто» баскетболист повредил колено, теперь его ждёт оперативное вмешательство.

«Игрок получил травму правого коленного сустава. По результатам диагностики выявлено повреждение передней крестообразной связки. Игроку предстоит оперативное лечение. В настоящее время решается вопрос о дате и месте проведения операции. Сроки восстановления и точный диагноз будут известны только после оперативного лечения», — сказал начальник медицинской службы «Локомотива-Кубань» Станислав Шубин.

Ильницкий в нынешнем сезоне провёл 32 матча во всех турнирах, набирая в них 5,6 очка и собирая 3,3 подбора.