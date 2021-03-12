Леброн Джеймс оценил целесообразность изменений в составе «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не считает, что команде из Калифорнии стоит что-либо менять в составе.
«Я не думаю о том, что должно произойти с нашим составом. Думаю лишь о том, что мы своим составом должны улучшать игру. Я верю в каждого парня в раздевалке и в каждого, кто выходит на паркет. Конечно, если в ходе сезона выпадает возможность стать лучше благодаря обменам или другим действиям на рынке, её нужно рассмотреть. Но я не думаю об этом. Мне нравится то, что есть у нас сейчас», — приводит слова Леброна Fadeaway World.
Напомним, после травмы Энтони Дэвиса «Лейкерс» испытывают серьёзные проблемы. В последних восьми матчах калифорнийцы проиграли шесть раз. На данный момент они откатились уже на третье место в таблиуце Западной конференции.
- 12 марта 2021
-
21:57
-
20:52
-
19:55
-
18:56
-
17:34
-
16:30
-
16:13
-
15:45
-
15:14
-
14:47
-
14:06
-
13:41
-
12:55
-
12:40
-
12:39
-
12:09
-
11:37
-
10:41
-
09:50
-
09:30
-
09:27
-
08:47
-
06:42
-
01:59
-
01:10
-
01:00
-
00:39
- 11 марта 2021
-
23:54
-
23:13
-
23:11
-
22:34
-
22:12
-
21:50
-
20:53
-
20:21