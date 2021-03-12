Леброн Джеймс оценил целесообразность изменений в составе «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не считает, что команде из Калифорнии стоит что-либо менять в составе.

«Я не думаю о том, что должно произойти с нашим составом. Думаю лишь о том, что мы своим составом должны улучшать игру. Я верю в каждого парня в раздевалке и в каждого, кто выходит на паркет. Конечно, если в ходе сезона выпадает возможность стать лучше благодаря обменам или другим действиям на рынке, её нужно рассмотреть. Но я не думаю об этом. Мне нравится то, что есть у нас сейчас», — приводит слова Леброна Fadeaway World.

Напомним, после травмы Энтони Дэвиса «Лейкерс» испытывают серьёзные проблемы. В последних восьми матчах калифорнийцы проиграли шесть раз. На данный момент они откатились уже на третье место в таблиуце Западной конференции.