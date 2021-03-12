Серхио Родригес: всегда буду гордиться, что являюсь частью замечательной семьи ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Серхио Родригес, ныне защищающий цвета «Милана», встретился в Москве с президентом «армейцев» Андреем Ватутиным, который вручил испанскому баскетболисту детскую майку клуба. Такой трогательный подарок был сделан по случаю рождения у Серхио сына.
Вместо фамилии на майке написано «Мини-Чачо», что является отсылом к прозвищу Родригеса-старшего, известного в баскетбольном мире под псевдонимом Чачо.
Родригес не оставил без внимания такой жест руководства бывшего клуба и оставил по этому поводу тёплое сообщение на своей странице в «Твиттере».
«Огромное спасибо, ЦСКА. Вне всяких сомнений, это великий клуб во всех смыслах. Всегда буду гордиться, что являюсь частью замечательной семьи ЦСКА», — написал испанец.
Твит с фото доступен на странице московского клуба в «Твиттере».
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