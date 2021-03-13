Хавьер Паскуаль объяснил, почему «Зенит» вёл в Греции "+17", а закончил игру с "-14"

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль считает, что команда потеряла уверенность по ходу матча 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (61:75), когда после 17 очков премущества в конечном счёте уступила "-14".

«Во-первых, поздравляю «Олимпиакос». Во второй четверти мы просто исчезли. Минута за минутой мы теряли свою уверенность, мы перестали играть, перестали играть в нападении: не могли забросить из-под кольца, не могли забросить, когда были совершенно открыты. «Олимпиакос» с помощью Везенкова изменил ход игры, после этого с помощью смен в защите. Мы не могли забросить в лёгких ситуациях, а в таком случае выиграть невозможно, команде абсолютно не хватало уверенности в себе в последней четверти. Мы не заслужили победу», — приводит слова Паскуаля официальный «Зенит».