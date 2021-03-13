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«Анадолу Эфес» разгромил «Жальгирис» +27, «Баскония» и «Валенсия» приблизились к «Зениту»

«Анадолу Эфес» разгромил «Жальгирис» +27, «Баскония» и «Валенсия» приблизились к «Зениту»
Баскетбол / Евролига 0
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В Евролиге завершились матчи 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Анадолу Эфес» после впечатляющей победы над ЦСКА (100:70) снова одержал победу с крупным счётом. На этот раз жертвой стамбульцев стал «Жальгирис».

Команда из Каунаса проиграла в гостях со счётом 62:89. Лучшим в составе «Эфеса» стал Шейн Ларкин, набравший 18 очков. У «Жальгириса» 15 очков набрал Томас Уолкап.

Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
12 марта 2021, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
89 : 62
Жальгирис
Каунас, Литва
Анадолу Эфес: Ларкин - 18, Мичич - 17, Бьёбуа - 12, Шанлы - 12, Симон - 11, Синглтон - 8, Андерсон - 7, Морман - 4, Балбай, Данстон, Муса, Пляйсс
Жальгирис: Уолкап - 15, Григонис - 14, Рабит - 13, Йокубайтис - 7, Ловернь - 6, Янкунас - 3, Гебен - 2, Хэйс - 2, Блажевич, Вастурия, Лекавичюс, Лукошюнас

«Баскония» на домашней арене уверенно обыграла «Баварию» — 78:71. По 15 очков в составе команды из Витории набрали Тони Джекири, Ачилле Полонара и Рокас Гедрайтис, у мюнхенцев дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов на счету Джалена Рейнольдса. Благодаря этой победе «Баскония» сократила отставание от «Зенита» до одной победы.

Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
12 марта 2021, пятница. 21:00 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
78 : 71
Бавария
Мюнхен, Германия
Баскония: Гедрайтис - 15, Джекири - 15, Полонара - 15, Вильдоса - 11, Питерс - 11, Хенри - 9, Фалл - 2, Диоп, Зоран Драгич, Куруцс, Райэсте, Седекерскис
Бавария: Рейнольдс - 18, Лучич - 17, Болдуин - 13, Ципсер - 9, Кремер - 6, Джонсон - 4, Сили - 4, Гист, Радошевич, Уэйлер-Бэбб, Флаккадори, Шишко

В ещё одном матче дня «Валенсия» на домашней арене победила «Фенербахче» — 66:52. Эта победа также позволила «Валенсии» приблизиться к «Зениту» на расстояние одной победы. Лучшим в составе испанского клуба стал Сэм ван Россом, записавший в актив 15 очков, у «Фенербахче» 15 очков на счету Яна Веселы.

Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
12 марта 2021, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
66 : 52
Фенербахче
Стамбул, Турция
Валенсия: ван Россом - 17, Тоби - 12, Херманнссон - 11, Калинич - 7, Маринкович - 5, Препелич - 5, Деррик Уильямс - 4, Дублевич - 3, Лабери - 2, Вивес, Сан Эметерио, Састре
Фенербахче: Веселы - 15, де Коло - 14, Пьерр - 9, Эдди - 7, Браун - 5, Бартель - 2, Биберович, Дювериоглу, Мухаммед, О'Куинн, Сипахи, Улановас
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