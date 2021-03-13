«Анадолу Эфес» разгромил «Жальгирис» +27, «Баскония» и «Валенсия» приблизились к «Зениту»

В Евролиге завершились матчи 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. «Анадолу Эфес» после впечатляющей победы над ЦСКА (100:70) снова одержал победу с крупным счётом. На этот раз жертвой стамбульцев стал «Жальгирис».

Команда из Каунаса проиграла в гостях со счётом 62:89. Лучшим в составе «Эфеса» стал Шейн Ларкин, набравший 18 очков. У «Жальгириса» 15 очков набрал Томас Уолкап.

«Баскония» на домашней арене уверенно обыграла «Баварию» — 78:71. По 15 очков в составе команды из Витории набрали Тони Джекири, Ачилле Полонара и Рокас Гедрайтис, у мюнхенцев дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов на счету Джалена Рейнольдса. Благодаря этой победе «Баскония» сократила отставание от «Зенита» до одной победы.

В ещё одном матче дня «Валенсия» на домашней арене победила «Фенербахче» — 66:52. Эта победа также позволила «Валенсии» приблизиться к «Зениту» на расстояние одной победы. Лучшим в составе испанского клуба стал Сэм ван Россом, записавший в актив 15 очков, у «Фенербахче» 15 очков на счету Яна Веселы.