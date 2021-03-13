«Филадельфия» обыграла «Вашингтон», «Сан-Антонио» разгромил «Орландо»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 127:101.
В составе победителей лучшими на площадке стали Джоэл Эмбиид (23 очка), Шейк Милтон (18 очков) и Фуркан Коркмаз (18 очков). У «Уизардс» самыми результативными в игре стали Рассел Уэстбрук (25 очков), Брэдли Бил (19 очков) и Робин Лопес (10 очков).
В другом матче игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» дома разгромил «Орландо Мэджик» со счётом 104:77. У «Спёрс» лучшими на паркете были Руди Гэй (19 очков), Деджанте Мюррей (17 очков) и Деррик Уайт (17 очков). У «Мэджик» наиболее заметными в матче стали Никола Вучевич (26 очков), Дуэйн Бэйкон (15 очков) и Гэри Кларк (8 очков).
Также в НБА прошли ещё три матча: «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Кливленд Кавальерс» (116:82), «Мемфис Гриззлиз» – «Денвер Наггетс» (102:103), «Чикаго Буллз» – «Майами Хит» (90:101).
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