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«Филадельфия» обыграла «Вашингтон», «Сан-Антонио» разгромил «Орландо»

«Филадельфия» обыграла «Вашингтон», «Сан-Антонио» разгромил «Орландо»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 127:101.

В составе победителей лучшими на площадке стали Джоэл Эмбиид (23 очка), Шейк Милтон (18 очков) и Фуркан Коркмаз (18 очков). У «Уизардс» самыми результативными в игре стали Рассел Уэстбрук (25 очков), Брэдли Бил (19 очков) и Робин Лопес (10 очков).

В другом матче игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» дома разгромил «Орландо Мэджик» со счётом 104:77. У «Спёрс» лучшими на паркете были Руди Гэй (19 очков), Деджанте Мюррей (17 очков) и Деррик Уайт (17 очков). У «Мэджик» наиболее заметными в матче стали Никола Вучевич (26 очков), Дуэйн Бэйкон (15 очков) и Гэри Кларк (8 очков).

Также в НБА прошли ещё три матча: «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Кливленд Кавальерс» (116:82), «Мемфис Гриззлиз» – «Денвер Наггетс» (102:103), «Чикаго Буллз» – «Майами Хит» (90:101).

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2021, суббота. 04:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
101 : 127
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Вашингтон Уизардс: Уэстбрук - 25, Бил - 19, Лопес - 10, Лень - 9, Хатимура - 9, Нето - 7, Мэтьюз - 6, Авдия - 4, Вагнер - 4, Дав. Бертанс - 3, Уинстон - 3, Браун - 2, Бонга, Брайант, Гилл, Робинсон, Смит
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 23, Коркмаз - 18, Милтон - 18, Карри - 14, Харрис - 14, Грин - 12, Тибулл - 8, Брэдли - 6, Скотт - 6, Ховард - 6, Макси - 2, Джо, Пуарье, Рид, Симмонс, Такер, Фергюсон
НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2021, суббота. 05:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
104 : 77
Орландо Мэджик
Орландо
Сан-Антонио Спёрс: Гэй - 19, Мюррей - 17, Уайт - 17, Миллз - 13, Джонсон - 11, Васселл - 8, Пёлтль - 6, Ойбанкс - 5, Уокер - 5, Джонс - 2, Лайлз - 1, Бэйтс-Диоп, Дерозан, Олдридж, Саманич, Уэзерспун
Орландо Мэджик: Вучевич - 26, Бэйкон - 15, Кларк - 8, Океке - 8, Картер-Уильямс - 5, Рэндл - 5, Амину - 4, Бамба - 4, Берч - 2, Айзек, Гордон, Мане, Росс, Фульц, Фурнье, Эннис, Энтони
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