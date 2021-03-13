«Филадельфия» лишилась Джоэла Эмбиида
Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид травмировал левое колено в середине третьей четверти победного матча регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» (127:101), сообщает CBS Sports.
Игроку предстоит пройти МРТ-обследование, которое покажет степень серьёзности травмы. Эмбиид схватился за колено от сильной боли после того, как неудачно приземлился на левую ногу после данка. Центровой отказался от носилок и сумел самостоятельно покинуть площадку, пролежав на паркете несколько минут.
В составе победителей лучшими на площадке стали Эмбиид (23 очка), Шейк Милтон (18 очков) и Фуркан Коркмаз (18 очков). У «Вашингтона» самыми результативными в игре стали Расселл Уэстбрук (25 очков), Брэдли Бил (19 очков) и Робин Лопес (10 очков).
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