«Лейкерс» сообщили неприятные новости по Энтони Дэвису
Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис пропустит как минимум две недели, восстанавливаясь после растяжения икроножной мышцы, соощает Hoops Rumors.
Дэвис не играл с 14 февраля, когда усугубил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Денвер Наггетс». До этого он пропустил два матча из-за тендиноза правого ахиллова сухожилия. «Лейкерс» в пресс-релизе сообщили, что Дэвис приступил к новой фазе восстановления. Однако переоценка его состояния состоится не раньше, чем через две недели.
В нынешнем сезоне Дэвис набирает 22,5 очка, 8,4 подбора и 1,8 блок-шота в среднем за матч, являясь также одним из лучших оборонительных игроков лиги. В отсутствие Дэвиса «Лейкерс» проиграли шесть из девяти матчей.
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