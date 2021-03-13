Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Лейкерс» совершили сильный камбэк в игре с «Индианой», «Хьюстон» проиграл 15-й раз подряд

«Лейкерс» совершили сильный камбэк в игре с «Индианой», «Хьюстон» проиграл 15-й раз подряд
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В НБА завершились ещё два матча регулярного чемпионата. В одном из них «Лос-Анджелес Лейкерс» добыл тяжелейшую победу в матче с «Индианой Пэйсерс». В ходе встречи калифорнийцы проигрывали с двузначным счётом, в том числе в четвёртой четверти разница была +12 в пользу команды из Индианаполиса. Но в последние 12 минут матча подопечные Вогеля прибавили и вырвали победу — 105:100.

Лучшим в составе победителей стал Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов. Леброн Джеймс также записал в актив дабл-дабл — 18 очков и 10 передач. У «Индианы» 29 очков на счету Малкольма Брогдона. Близок к трипл-даблу был Домантас Сабонис — 20 очков, 14 подборов и 8 передач.

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2021, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 100
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Кузма - 24, Джеймс - 18, Харрелл - 17, Шрёдер - 11, Моррис - 8, Джонс - 7, Колдуэлл-Поуп - 7, Хортон-Такер - 6, Карузо - 4, Мэттьюз - 3, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Кейкок, Маккинни, Марк Газоль
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 29, Сабонис - 20, Макдермотт - 13, Холидей - 10, Макконнелл - 8, Тёрнер - 8, Холидэй - 5, Битадзе - 3, Лэмб - 2, Самнер - 2, Боуэн, ЛеВерт, Леке, Мартин, Стэнли, Сэмпсон, Уоррен

В ещё одном матче дня «Хьюстон Рокетс» потерпел 15-е поражение кряду. Техасцы на выезде проиграли «Юте Джаз» — 99:114. Лучшим в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 28 очков, дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов на счету Руди Гобера. У «Рокетс» 27 очков на счету Кевина Портера.

НБА - регулярный чемпионат
13 марта 2021, суббота. 06:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
114 : 99
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Юта Джаз: Митчелл - 28, Конли - 20, Богданович - 15, Кларксон - 15, Гобер - 14, О'Нил - 10, Инглс - 8, Ньянг - 4, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Морган, Они, Форрест, Фэйворс, Хьюз
Хьюстон Рокетс: Портер - 27, Браун - 15, Мартин - 15, Паттон - 13, Нваба - 10, Маклемор - 8, Тэйт - 7, Lamb - 3, Джонс - 1, Вуд, Гордон, Куруч, Оладипо, Такер, Уолл, Хаус, Экзам
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021