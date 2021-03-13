«Лейкерс» совершили сильный камбэк в игре с «Индианой», «Хьюстон» проиграл 15-й раз подряд

В НБА завершились ещё два матча регулярного чемпионата. В одном из них «Лос-Анджелес Лейкерс» добыл тяжелейшую победу в матче с «Индианой Пэйсерс». В ходе встречи калифорнийцы проигрывали с двузначным счётом, в том числе в четвёртой четверти разница была +12 в пользу команды из Индианаполиса. Но в последние 12 минут матча подопечные Вогеля прибавили и вырвали победу — 105:100.
Лучшим в составе победителей стал Кайл Кузма, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 13 подборов. Леброн Джеймс также записал в актив дабл-дабл — 18 очков и 10 передач. У «Индианы» 29 очков на счету Малкольма Брогдона. Близок к трипл-даблу был Домантас Сабонис — 20 очков, 14 подборов и 8 передач.
В ещё одном матче дня «Хьюстон Рокетс» потерпел 15-е поражение кряду. Техасцы на выезде проиграли «Юте Джаз» — 99:114. Лучшим в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 28 очков, дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов на счету Руди Гобера. У «Рокетс» 27 очков на счету Кевина Портера.
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