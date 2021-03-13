Чарльз Баркли назвал неожиданного MVP сезона НБА
Член Зала славы НБА, известный в прошлом баскетболист, а ныне обозреватель Чарльз Баркли считает, что ветеран лиги, разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол достоин звания MVP сезона.
«Команда совершила обмен в межсезонье и поднялась с последнего места на первое. Так почему бы нам не упоминать этого парня, как возможного MVP? Думаю, он — главный секрет успеха «Финикса». Шакил на 100% ошибается, когда говорит, что результат команды не имеет значения», — приводит слова Баркли Essentially Sports.
Крис Пол в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 35 матчах, набирая в них 16,1 очка, собирая 4,7 подбора, совершая 8,8 передачи и 1,1 перехвата за 31,8 минуты в среднем. Пол реализовывает 39,4% бросков из-за дуги.
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