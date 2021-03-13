Гомельский: Итудис не может вернуть прежнее качество игры ЦСКА. Понятно его раздражение

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о ситуации вокруг главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, который в последнее время крайне эмоционален. Гомельский объясняет раздражение Итудиса неспособностью вернуть команде прежний уровень игры.
«Как я понимаю, Итудис не может не видеть, что команда играет не так, как он бы хотел. Но не знает, что сделать, чтобы вернуть качество игры на прежний уровень. В таком случае становится понятно его раздражение», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, ЦСКА на уходящей неделе в очередной раз проиграл в Евролиге, уступив на домашней арене «Милану». До этого «армейцы» потерпели крупнейшее поражение в истории в турнире, проиграв «Анадолу Эфес» со счётом 70:100. В результате последних неудач ЦСКА опустился на четвёртое место в турнирной таблице.
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