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Врачи поставили диагноз Джоэлу Эмбииду

Врачи поставили диагноз Джоэлу Эмбииду
Баскетбол / НБА 0
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид избежал структурных повреждений левого колена, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По информации источника, баскетболист отделался ушибом.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, Эмбиид пропустит 2-3 недели.

Напомним, Эмбиид травмировал левое колено в середине третьей четверти победного матча регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» (127:101).

Эмбиид схватился за колено от сильной боли после того, как неудачно приземлился на левую ногу после данка. Центровой отказался от носилок и сумел самостоятельно покинуть площадку, пролежав на паркете несколько минут.

В составе победителей лучшими на площадке стали Эмбиид (23 очка), Шейк Милтон (18 очков) и Фуркан Коркмаз (18 очков). У «Вашингтона» самыми результативными в игре стали Расселл Уэстбрук (25 очков), Брэдли Бил (19 очков) и Робин Лопес (10 очков).

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