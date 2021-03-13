Врачи поставили диагноз Джоэлу Эмбииду

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид избежал структурных повреждений левого колена, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски. По информации источника, баскетболист отделался ушибом.



Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, Эмбиид пропустит 2-3 недели.



Напомним, Эмбиид травмировал левое колено в середине третьей четверти победного матча регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» (127:101).



Эмбиид схватился за колено от сильной боли после того, как неудачно приземлился на левую ногу после данка. Центровой отказался от носилок и сумел самостоятельно покинуть площадку, пролежав на паркете несколько минут.



В составе победителей лучшими на площадке стали Эмбиид (23 очка), Шейк Милтон (18 очков) и Фуркан Коркмаз (18 очков). У «Вашингтона» самыми результативными в игре стали Расселл Уэстбрук (25 очков), Брэдли Бил (19 очков) и Робин Лопес (10 очков).