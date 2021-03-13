Евгений Пашутин: рад за молодых ребят, которые сегодня хорошо себя показали

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором».



«Очень важно было подготовиться эмоционально к этой игре после «Тренто». У нас было всего два дня на восстановление, но мы сумели подойти к этой игре в нужных кондициях. Показали энергию, хорошее движение мяча. Достаточно уверенно вели в счете, однако в четвёртой четверти «Автодор» совершил рывок, который, тем не менее, не сбил нас с ритма. Самое главное, что мы сейчас играем в командный баскетбол. Улучшили игру на подборе, в команде хорошее взаимопонимание, лучше стали защищаться против снайперов соперников. Снова набрали больше ста очков, но хотелось бы пропускать хотя бы на десять очков меньше. Будем к этому стремиться, улучшать игру. Теперь нам нужно хорошо подготовиться к игре с «Пармой», а также к четвертьфинальной серии Еврокубка. Рад за молодых ребят, которые сегодня хорошо себя показали. Речь о Емченко, Мартюке и Мотовилове, плоды работы на тренировках которых мы увидели сегодня в игре. Это шаг вперёд, но ребятам нужно ещё много работать, и тогда мы увидим их во всей красе. Спасибо болельщикам за поддержку, зал был прекрасен, как обычно!» — приводит слова Пашутина официальный сайт краснодарской команды.