Леброн Джеймс показал, как занимается с женой и тремя детьми

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал новый пост в «Инстаграме». На видео Леброн занимается в зале вместе со своей женой Саванной и тремя детьми.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Леброна Джеймса.

Ранее Леброн преодолел отметку в 35 тыс. набранных очков. Он стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА, набравшим такое количество. До Джеймса отметку в 35 тыс. очков покоряли лишь Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928). Для установления исторического достижения 36-летнему Джеймсу потребовалось провести 1295 матчей в НБА.



На прошлой неделе Леброн Джеймс принял участие в Матче звёзд НБА. Команда Леброна разгромила команду Дюранта со счётом 170:150.