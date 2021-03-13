Эксперт: Леброну Джеймсу в очередной раз крупно повезло

Эксперт НБА Скип Бэйллесс высказался о травме центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.
«Леброну Джеймсу в очередной раз крупно повезло — лидер голосования за MVP Джоэл Эмбиид повредил колено во время очередного доминирующего выступления. Скоро экзамен. И да, даже после ужасного месяца Матча звёзд у Леброна появился шанс вернуться в гонку, начиная с игры с «Пэйсерс», — написал Скип Бэйлесс в своём «твиттере».
Напомним, Эмбиид травмировал левое колено в середине третьей четверти победного матча регулярного чемпионата НБА против «Вашингтон Уизардс» (127:101). Эмбиид схватился за колено от сильной боли после того, как неудачно приземлился на левую ногу после данка. Центровой отказался от носилок и сумел самостоятельно покинуть площадку, пролежав на паркете несколько минут. Ожидается, что Эмбиид пропустит 2-3 недели.
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