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В НБА покорен рекорд по точным трёхочковым за одну четверть

В НБА покорен рекорд по точным трёхочковым за одну четверть
Баскетбол / НБА 0

«Шарлотт Хорнетс» реализовали 11 трёхочковых бросков в первой четверти матча регулярного чемпионата НБА против «Торонто Рэпторс» (114:104), что является повторением рекорда НБА по дальним попаданием за игровой отрезок.

В 2010 году игроки «Кливленд Кавальерс» забили 11 трехочковых в кольцо «Лос-Андджелес Лейкерс», такое же количество дальних попаданий за игровой отрезок записали себе в актив баскетболисты «Милуоки Бакс» в 2006-м. В составе «Шарлотт» Ламело Болл, Терри Розир и Девонте Грэм забили по три дальних броска. «Хорнетс» также установили новый рекорд франшизы по трехочковым за половину матча (16). Всего за игру клуб из Северной Каролины реализовал 21 из 49 трехочковых (42,9% точности).

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