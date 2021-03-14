Ламело Болл покорил редкий рекорд Мэджика Джонсона

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл покорил рекорд, ранее принадлежавший Мэджику Джонсону. Об этом сообщил журналист Джастин Кубатко в своём «твиттере».

В 17 первых матчах в карьере Болл набрал 340 очков, совершил 107 подборов и отдал 115 результативных передач. Таким образом, Болл стал третьим игроком, набравшим не менее 300 очков, совершившим не менее 100 подборов и отдавшим не менее 100 передач за первые 17 матчей. Ранее такое достижение покорялось только Мэджику Джонсону в сезоне-1979/1980 и Бену Симмонсу в сезоне-2017/2018.



Болл был выбран на драфте НБА 2020 года под третьим номером. В дебютный сезон он побил множество рекордов.

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