Дэмьен Лиллард назвал самое зрелищное выступление игрока в истории

12 марта состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» переиграл «Бостон Селтикс» (121:109). По итогам встречи Кайри Ирвинг набрал 40 очков.



Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высоко оценил выступление игрока «Бруклина» Кайри Ирвинга в этой встрече.



«Самая красивая игра в истории», – написал Лиллард в «инстаграме».



Накануне «Бруклин Нетс» дома обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 100:95.



В составе победителей лучшими на площадке были оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (24 очка, 10 подборов и 10 передач), Кайри Ирвинг (18 очков) и Деандре Джордан (14 очков). У «Пистонс» наиболее заметными в игре были Джерами Грант (22 очка), Саддик Бей (13 очков) и Дилон Райт (13 очков).