Дэмьен Лиллард назвал самое зрелищное выступление игрока в истории
12 марта состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» переиграл «Бостон Селтикс» (121:109). По итогам встречи Кайри Ирвинг набрал 40 очков.
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард высоко оценил выступление игрока «Бруклина» Кайри Ирвинга в этой встрече.
«Самая красивая игра в истории», – написал Лиллард в «инстаграме».
Накануне «Бруклин Нетс» дома обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 100:95.
В составе победителей лучшими на площадке были оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (24 очка, 10 подборов и 10 передач), Кайри Ирвинг (18 очков) и Деандре Джордан (14 очков). У «Пистонс» наиболее заметными в игре были Джерами Грант (22 очка), Саддик Бей (13 очков) и Дилон Райт (13 очков).
Рекомендуем вам
- 14 марта 2021
-
11:52
-
10:54
-
09:29
-
08:56
-
08:53
-
08:50
-
08:35
-
07:11
-
01:02
- 13 марта 2021
-
23:52
-
22:40
-
20:53
-
19:48
-
18:52
-
17:55
-
16:49
-
15:53
-
14:58
-
13:54
-
12:46
-
11:54
-
10:52
-
09:09
-
08:55
-
08:52
-
08:07
-
07:58
-
00:55
-
00:38
- 12 марта 2021
-
23:38
-
23:25
-
22:36
-
21:57
-
20:52
-
19:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам