Эксперт назвал неожиданного игрока «Лейкерс», который должен решать клатч вместо Леброна

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался насчёт лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайла Кузмы, который, по его мнению, должен решать в клатче вместо Леброна Джеймса.
«Кайл Кузма — лучший клатчер «Лейкерс». Он должен решать концовки», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».
В феврале 2021 года сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает вариант с обменом Кайла Кузмы. Руководство «озёрников» считает Кузму «одной из сильных карт для обмена в ходе сезона», однако на данный момент они не получали официального предложения об обмене форварда.
Ранее сообщалось, что Кузма попросил более высокую зарплату у «Лос-Анджелес Лейкерс» во время переговоров по новому контракту, но в итоге согласился на условия клуба. В итоге руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» договорилось с Кайлом о продлении контракта на три года с зарплатой $ 40 млн. На сезон-2023/2024 действует опция игрока. Она позволит Кузме стать неограниченно свободным агентом в 28 лет.
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