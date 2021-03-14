Эксперт назвал неожиданного игрока «Лейкерс», который должен решать клатч вместо Леброна

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс высказался насчёт лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайла Кузмы, который, по его мнению, должен решать в клатче вместо Леброна Джеймса.



«Кайл Кузма — лучший клатчер «Лейкерс». Он должен решать концовки», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».



В феврале 2021 года сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает вариант с обменом Кайла Кузмы. Руководство «озёрников» считает Кузму «одной из сильных карт для обмена в ходе сезона», однако на данный момент они не получали официального предложения об обмене форварда.



Ранее сообщалось, что Кузма попросил более высокую зарплату у «Лос-Анджелес Лейкерс» во время переговоров по новому контракту, но в итоге согласился на условия клуба. В итоге руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» договорилось с Кайлом о продлении контракта на три года с зарплатой $ 40 млн. На сезон-2023/2024 действует опция игрока. Она позволит Кузме стать неограниченно свободным агентом в 28 лет.