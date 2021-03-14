Гольфистка Пейдж Спиранак раскритиковала уменьшение сексуальности Лолы Банни

Гольфистка Пейдж Спиранак раскритиковала изменение образа Лолы Банни в фильме «Космический джем 2». Создатели фильма намеренно уменьшили грудь мультипликационного персонажа.



«Режиссёр хотел, чтобы она была менее сексуальной и выглядела сильнее. Поэтому он решил лишить персонажа всякой женственности. Она одета в обычные шорты и мешковатые футболки. Они считают, что нельзя быть сексуальным и сильным одновременно. А чтобы выглядеть сильным, нужно быть более мужественным. При этом нельзя хвастаться своими формами и телом. Я ненавижу это.



Женщины могут быть сильными, сексуальными и могущественными. Это мультипликационный персонаж, какого черта? Они убирают грудь Лолы Банни, а что должны чувствовать мы, женщины с большой грудью? Посмотрите на оригинальный фильм. Она была хорошенькой. Когда она переосмыслила себя и сказала Багзу Банни не называть её ребёнком, это было ярчайшим событием для меня, трёхлетней девочки», — цитирует Спиранак The Sun.