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Гольфистка Пейдж Спиранак раскритиковала уменьшение сексуальности Лолы Банни

Гольфистка Пейдж Спиранак раскритиковала уменьшение сексуальности Лолы Банни
Баскетбол / НБА 0
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Гольфистка Пейдж Спиранак раскритиковала изменение образа Лолы Банни в фильме «Космический джем 2». Создатели фильма намеренно уменьшили грудь мультипликационного персонажа.

«Режиссёр хотел, чтобы она была менее сексуальной и выглядела сильнее. Поэтому он решил лишить персонажа всякой женственности. Она одета в обычные шорты и мешковатые футболки. Они считают, что нельзя быть сексуальным и сильным одновременно. А чтобы выглядеть сильным, нужно быть более мужественным. При этом нельзя хвастаться своими формами и телом. Я ненавижу это.

Женщины могут быть сильными, сексуальными и могущественными. Это мультипликационный персонаж, какого черта? Они убирают грудь Лолы Банни, а что должны чувствовать мы, женщины с большой грудью? Посмотрите на оригинальный фильм. Она была хорошенькой. Когда она переосмыслила себя и сказала Багзу Банни не называть её ребёнком, это было ярчайшим событием для меня, трёхлетней девочки», — цитирует Спиранак The Sun.

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