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«Нижний Новгород» разгромил «Цмоки-Минск» благодаря 20 очкам Воронцевича

«Нижний Новгород» разгромил «Цмоки-Минск» благодаря 20 очкам Воронцевича
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный одноимённый клуб принимал «Цмоки-Минск».

Первая четверть осталась за хозяевами паркета — 17:13. Во второй десятиминутке сильнее снова оказались нижегородцы — к большому перерыву их преимущество достигло десяти очков. В третьем игровом отрезке нижегородскому клуб удалось удвоить преимущество — к заключительной четверти счёт на табло был 60:40 в пользу «Нижнего Новгорода». Заключительная четверть также осталась за хозяевами площадки. Итоговый счёт встречи — 78:57.

Самым результативным в составе победителей стал Кейси Шеферд, набравший 23 очка. Новичок клуба Андрей Воронцевич записал на свой счёт 20 очков. В составе гостей 22 очка набрал Крис Клайберн.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
78 : 57
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Нижний Новгород: Шеферд - 23, Воронцевич - 20, Стребков - 13, Комолов - 8, Астапкович - 4, Петрасек - 4, Герасимов - 2, Торопов - 2, Чадов - 2, Гаврилович, Ганькевич, Платонов
Цмоки-Минск: Клайберн - 22, Лейманис - 10, Борисевич - 7, Дуду - 6, Близнюк - 5, Белянков - 4, Викентьев - 3, Кук, Пустогвар, Рогозенко, Стабровский, Стубеда
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