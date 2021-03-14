«Нижний Новгород» разгромил «Цмоки-Минск» благодаря 20 очкам Воронцевича

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный одноимённый клуб принимал «Цмоки-Минск».
Первая четверть осталась за хозяевами паркета — 17:13. Во второй десятиминутке сильнее снова оказались нижегородцы — к большому перерыву их преимущество достигло десяти очков. В третьем игровом отрезке нижегородскому клуб удалось удвоить преимущество — к заключительной четверти счёт на табло был 60:40 в пользу «Нижнего Новгорода». Заключительная четверть также осталась за хозяевами площадки. Итоговый счёт встречи — 78:57.
Самым результативным в составе победителей стал Кейси Шеферд, набравший 23 очка. Новичок клуба Андрей Воронцевич записал на свой счёт 20 очков. В составе гостей 22 очка набрал Крис Клайберн.
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