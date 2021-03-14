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Владимир Гомельский рассказал, где ЦСКА стоит искать главного тренера

Владимир Гомельский рассказал, где ЦСКА стоит искать главного тренера
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о возможном увольнении Димитриса Итудиса с поста главного тренера ЦСКА до конца сезона. Гомельский отметил, что в следующем сезоне ЦСКА стоит присмотреться к кандидатурам из NCAA.

«Менять тренера в самом конце сезона – это совсем плохое решение. На следующий сезон почему бы не поискать тренера среди тех, кто работает с университетскими командами NCAA. Причем не надо искать среди тех, кто тренирует университеты первой полусотни. Там и дальше есть амбициозные, методически подготовленные тренеры, которые могут согласиться на переезд. Для американских тренеров пример Куина Снайдера может оказаться дополнительной мотивацией», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

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