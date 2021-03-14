Владимир Гомельский: не верю в чемпионство «Бруклина». Должно случиться чудо

Известный комментатор Владимир Гомельский сомневается, что «Бруклин Нетс», невзирая на сильное выступление в сезоне, сможет стать чемпионом.

«Не верю в то, что «Бруклин» станет чемпионом. Должно случиться чудо, чтобы команда, которая только-только набрала состав и ход, смогла бы выиграть титул», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, «Бруклин» в межсезонье провёл большую реорганизацию. Наставником команды стал Стив Нэш, для которого это первый опыт работы главным тренером в НБА. В ходе сезона ряды «Нетс» пополнили Джеймс Харден и Блэйк Гриффин. В преддверии чемпионата в строй вернулись Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг, пропустившие весь минувший чемпионат. На данный момент «Бруклин» занимает второе место в таблице Восточной конференции.