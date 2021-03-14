Владимир Гомельский: не верю в чемпионство «Бруклина». Должно случиться чудо

Известный комментатор Владимир Гомельский сомневается, что «Бруклин Нетс», невзирая на сильное выступление в сезоне, сможет стать чемпионом.
«Не верю в то, что «Бруклин» станет чемпионом. Должно случиться чудо, чтобы команда, которая только-только набрала состав и ход, смогла бы выиграть титул», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, «Бруклин» в межсезонье провёл большую реорганизацию. Наставником команды стал Стив Нэш, для которого это первый опыт работы главным тренером в НБА. В ходе сезона ряды «Нетс» пополнили Джеймс Харден и Блэйк Гриффин. В преддверии чемпионата в строй вернулись Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг, пропустившие весь минувший чемпионат. На данный момент «Бруклин» занимает второе место в таблице Восточной конференции.
- 14 марта 2021
-
18:27
-
17:41
-
16:53
-
15:42
-
14:53
-
13:52
-
12:55
-
11:52
-
10:54
-
09:29
-
08:56
-
08:53
-
08:50
-
08:35
-
07:11
-
01:02
- 13 марта 2021
-
23:52
-
22:40
-
20:53
-
19:48
-
18:52
-
17:55
-
16:49
-
15:53
-
14:58
-
13:54
-
12:46
-
11:54
-
10:52
-
09:09
-
08:55
-
08:52
-
08:07
-
07:58
-
00:55