Андрей Мальцев: на такой матч как с ЦСКА ребят настраивать не нужно

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА, отметив, что на соперника такого калибра баскетболистов настраивать не нужно.
«В нашей игре есть хорошие моменты, и их хотелось бы ещё улучшить. Наш соперник ЦСКА идет в четвёрке лучших команд Евролиги, а также в тройке Единой Лиги ВТБ. Конечно, для них это не самый лучший результат, но всё будет решаться в плей-офф. К тому же сейчас нет ни одной команды, у которой не было бы спадов.
У ЦСКА очень длинная скамейка и много разноплановых игроков. Заявка на Лигу ВТБ может немного отличаться от состава на Евролигу, но всё равно у них достаточный выбор. Мы же должны сыграть с холодной головой и горячим сердцем. На такой матч ребят настраивать не нужно, потому что все понимают уровень игры и степень ответственности», — приводит слова специалиста официальный сайт «Химок».
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