В «Бруклине» сообщили тревожные новости по Блэйку Гриффину

Главный тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш сообщил, что дебют Блэйка Гриффина в новой команде может быть отложен на одну или две недели.
«Стив Нэш заявил, что Блэйк Гриффин может остаться вне строя ещё на 1 или 2 недели», — сообщает NBA Retweet в «Твиттере».
Ранее шестикратный участник Матча звёзд НБА Гриффин достиг соглашения о выкупе контракта с «Детройт Пистонс». Форвард не играл в 10 матчах подряд после того, как «Пистонс» вывели из ротации, изучая различные варианты его будущего. Найти вариант обмена Гриффина не удалось, что привело к выкупу. Блэйк согласился сделать клубу скидку и отказался от $ 13,5 млн из положенных $ 75 млн. В этом сезоне Гриффин набирал в среднем 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи при точности 36,5% с игры и 31,5% трёхочковых. «Клипперс», «Лейкерс», «Майами», «Бостон», «Голден Стэйт» и «Портленд» также претендовали на подписание 31-летнего баскетболиста.
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