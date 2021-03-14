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Итудис: хочу отдать должное «Химкам» за ту игру, которую они показывают в последнее время

Итудис: хочу отдать должное «Химкам» за ту игру, которую они показывают в последнее время
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками», который состоится завтра, 15 марта. Специалист отметил, что в последних встречах команда из Московской области сумела прибавить.

«Хочу отдать должное «Химкам» за ту игру, которую они показывают в последнее время. Они демонстрируют твёрдый характер своей собранностью, отличными действиями и победами. Они справились с «Зенитом» на выезде, дома с «Реалом», бились до конца со «Звездой». Соперники играют старательно, на уровне фола. Нужно быть осторожными, не уступать им в агрессивности и также биться на высочайшем уровне», — приводит слова греческого специалиста официальный сайт ЦСКА.

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