«Реал» обыграл «Басконию», «Валенсия» разгромлена последней командой чемпионата Испании

14 марта в регулярном чемпионате Испании состоялось несколько интересных поединков. В одном из них лидер турнирной таблицы «Реал» встретился с действующим чемпионом «Басконией». Мадридцы владели инициативой почти в ходе всего матча, благодаря чему оформили уверенную победу — 85:74. Самым результативным в составе победителей стал Габриэль Дек, набравший 18 очков, дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов на счету Уолтера Тавареса.
У «Басконии» 14 очков на счету Пьерии Хенри. Благодаря этому успеху «Реал» продолжает уверенно возглавлять таблицу.
Баскония – Реал 74:85 (20:27, 16:18, 24:21, 14:19)
Сенсационный результат был зафиксирован в матче аутсайдера «Гипускоа» и участника Евролиги «Валенсии». Фавориты неожиданно проиграли в гостях, причём с крупным счётом — 60:78. Лучшим в составе победителей стал Окуо, набравший 20 очков. У «Валенсии» 15 баллов на счету Клемена Препелича.
Гипускоа – Валенсия 78:60 (20:8, 16:22, 18:14, 24:16).
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