Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Реал» обыграл «Басконию», «Валенсия» разгромлена последней командой чемпионата Испании

«Реал» обыграл «Басконию», «Валенсия» разгромлена последней командой чемпионата Испании
Баскетбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

14 марта в регулярном чемпионате Испании состоялось несколько интересных поединков. В одном из них лидер турнирной таблицы «Реал» встретился с действующим чемпионом «Басконией». Мадридцы владели инициативой почти в ходе всего матча, благодаря чему оформили уверенную победу — 85:74. Самым результативным в составе победителей стал Габриэль Дек, набравший 18 очков, дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов на счету Уолтера Тавареса.

У «Басконии» 14 очков на счету Пьерии Хенри. Благодаря этому успеху «Реал» продолжает уверенно возглавлять таблицу.

Баскония – Реал 74:85 (20:27, 16:18, 24:21, 14:19)

Сенсационный результат был зафиксирован в матче аутсайдера «Гипускоа» и участника Евролиги «Валенсии». Фавориты неожиданно проиграли в гостях, причём с крупным счётом — 60:78. Лучшим в составе победителей стал Окуо, набравший 20 очков. У «Валенсии» 15 баллов на счету Клемена Препелича.

Гипускоа – Валенсия 78:60 (20:8, 16:22, 18:14, 24:16).

Испания - Лига АБК. Регулярный чемпионат. 24-й тур
14 марта 2021, воскресенье. 20:30 МСК
Баскония
Витория
Окончен
74 : 85
Реал Мадрид
Мадрид
Баскония: Хенри - 14, Вильдоса - 11, Диоп - 10, Полонара - 10, Гедрайтис - 8, Зоран Драгич - 7, Питерс - 7, Куруцс - 3, Джекири - 2, Фалл - 2, Райэсте, Седекерскис
Реал Мадрид: Дек - 18, Тавареш - 16, Томпкинс - 14, Козёр - 13, Алосен - 11, Лапровиттола - 4, Тэйлор - 4, Кэрролл - 3, Гаруба Алари - 2, Абальде, Тайус, Цаликис-Вукчевич
Испания - Лига АБК. Регулярный чемпионат. 24-й тур
14 марта 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Гипускоа
Сан-Себастьян
Окончен
78 : 60
Валенсия
Валенсия
Гипускоа: Окуо - 20, Радончич - 18, Спан - 15, Carlson - 8, Орос - 8, Ди - 3, Томас - 3, Фаджано - 3, Магарити, Мотос, Олайсола
Валенсия: Лабери - 15, Препелич - 15, Деррик Уильямс - 9, Калинич - 7, Тоби - 6, Маринкович - 3, Херманнссон - 3, Вивес - 2, Прадилья, Пуэрто, Сан Эметерио, ван Россом
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021