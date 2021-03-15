«Реал» обыграл «Басконию», «Валенсия» разгромлена последней командой чемпионата Испании

14 марта в регулярном чемпионате Испании состоялось несколько интересных поединков. В одном из них лидер турнирной таблицы «Реал» встретился с действующим чемпионом «Басконией». Мадридцы владели инициативой почти в ходе всего матча, благодаря чему оформили уверенную победу — 85:74. Самым результативным в составе победителей стал Габриэль Дек, набравший 18 очков, дабл-дабл из 16 очков и 12 подборов на счету Уолтера Тавареса.

У «Басконии» 14 очков на счету Пьерии Хенри. Благодаря этому успеху «Реал» продолжает уверенно возглавлять таблицу.

Баскония – Реал 74:85 (20:27, 16:18, 24:21, 14:19)

Сенсационный результат был зафиксирован в матче аутсайдера «Гипускоа» и участника Евролиги «Валенсии». Фавориты неожиданно проиграли в гостях, причём с крупным счётом — 60:78. Лучшим в составе победителей стал Окуо, набравший 20 очков. У «Валенсии» 15 баллов на счету Клемена Препелича.

Гипускоа – Валенсия 78:60 (20:8, 16:22, 18:14, 24:16).