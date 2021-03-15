«Голден Стэйт» обыграл «Юту», прервав четырёхматчевую серию поражений

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 131:119.

Самыми результативными в составе победителей стали Стефен Карри, который набрал 32 очка очка. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 11 очков, 12 подборов и 12 передач. Самым результативным в составе проигравшей команды стал Руди Гобер, записав в свой актив дабл-дабл из 24 очков и 27 подборов. Донован Митчелл набрал 24 очка.

«Голден Стэйт» прервал серию из четырёх поражений кряду. «Юта Джаз» в свою очередь потерпела третье поражение за последние четыре матча.

В следующем туре регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Юта» сыграет с «Бостон Сэлтикс». Матчи пройдут 16 и 17 марта соответственно.