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«Голден Стэйт» обыграл «Юту», прервав четырёхматчевую серию поражений

«Голден Стэйт» обыграл «Юту», прервав четырёхматчевую серию поражений
Баскетбол / НБА 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Юту Джаз». Встреча состоялась в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 131:119.

Самыми результативными в составе победителей стали Стефен Карри, который набрал 32 очка очка. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 11 очков, 12 подборов и 12 передач. Самым результативным в составе проигравшей команды стал Руди Гобер, записав в свой актив дабл-дабл из 24 очков и 27 подборов. Донован Митчелл набрал 24 очка.

«Голден Стэйт» прервал серию из четырёх поражений кряду. «Юта Джаз» в свою очередь потерпела третье поражение за последние четыре матча.

В следующем туре регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Юта» сыграет с «Бостон Сэлтикс». Матчи пройдут 16 и 17 марта соответственно.

НБА - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
131 : 119
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Уиггинс - 28, Пул - 18, Уайзмен - 16, Грин - 11, Пэскелл - 9, Убре - 7, Манньон - 5, Бэйзмор - 3, Луни - 2, Крисс, Ли, Мюлдер, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уонамэйкер
Юта Джаз: Гобер - 24, Митчелл - 24, Конли - 23, Кларксон - 21, Богданович - 9, Инглс - 8, Фэйворс - 4, Ньянг - 3, О'Нил - 3, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Морган, Они, Форрест, Хьюз
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