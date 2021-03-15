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«Хьюстон» потерпел 16-е поражение кряду, разгромно уступив «Бостону»

«Хьюстон» потерпел 16-е поражение кряду, разгромно уступив «Бостону»
Баскетбол / НБА 0
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете разгромно уступил «Бостон Селтикс» — 107:134.

Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейлен Браун – 24 очка, 2 подбора. Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал защитник Виктор Оладипо, на счету которого 26 очков, 6 подборов и 4 передачи.

Единственный дабл-дабл в матче у центрового «Бостона» Роберта Уильямса – 16 очков, 13 подборов и 1 передача.

Таким образом, «Хьюстон Рокетс» потерпел 16-е поражение подряд в текущем регулярном чемпионате. Последняя победа была одержана 5 февраля над «Мемфис Гриззлиз» (115:103).

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2021, понедельник. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
107 : 134
Бостон Селтикс
Бостон
Хьюстон Рокетс: Оладипо - 26, Мартин - 21, Джонс - 14, Портер - 11, Маклемор - 9, Тэйт - 9, Браун - 7, Паттон - 7, Нваба - 3, Вуд, Гордон, Куруч, Лэмб, Такер, Уолл, Хаус, Экзам
Бостон Селтикс: Браун - 24, Тейтум - 23, Уильямс - 16, Уокер - 16, Оджелей - 9, Притчард - 9, Томпсон - 8, Уильямс - 6, Фалль - 6, Эдвардс - 6, Смарт - 5, Несмит - 3, Тиг - 3, Грин, Лэнгфорд, Тайс, Уотерс

В ранее завершившихся встречах игрового дня были зафиксированы следующие результаты: «Филадельфия Сиксерс» дома разгромила «Сан-Антонио Спёрс» (134:99), «Майами Хит» на выезде обыграл «Орландо Мэджик» (102:97), «Атланта Хоукс» дома разобралась с «Кливленд Кавальерс» (100:82), а «Миннесота Тимбервулвз» на домашнем паркете сломила сопротивление «Портленд Трэйл Блэйзерс» (114:112).

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2021, понедельник. 01:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
134 : 99
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 23, Карри - 21, Грин - 16, Коркмаз - 16, Симмонс - 14, Тибулл - 10, Ховард - 8, Джо - 5, Макси - 5, Брэдли - 4, Милтон - 4, Скотт - 4, Пуарье - 2, Рид - 2, Такер, Фергюсон, Эмбиид
Сан-Антонио Спёрс: Ойбанкс - 17, Уайт - 17, Уокер - 15, Мюррей - 14, Джонсон - 10, Джонс - 8, Пёлтль - 7, Саманич - 7, Миллз - 2, Уэзерспун - 2, Бэйтс-Диоп, Васселл, Гэй, Дерозан, Лайлз, Олдридж
НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2021, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
97 : 102
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Вучевич - 38, Росс - 31, Бэйкон - 9, Картер-Уильямс - 9, Рэндл - 4, Океке - 3, Амину - 2, Бамба - 1, Айзек, Берч, Гордон, Кларк, Мане, Фульц, Фурнье, Эннис, Энтони
Майами Хит: Батлер - 29, Хироу - 22, Олиник - 18, Робинсон - 14, Окпала - 8, Горан Драгич - 3, Игуодала - 3, Нанн - 3, Ачиува - 2, Адебайо, Брэдли, Винсент, Леонард, Сильва, Страс, Харклесс, Хаслем
НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2021, понедельник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
100 : 82
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Атланта Хоукс: Коллинс - 22, Галлинари - 20, Найт - 16, Янг - 14, Богданович - 12, Хаертер - 12, Гудвин - 2, Рондо - 2, Данн, Капела, Мэйс, Оконгву, Реддиш, Снелл, Фернанду, Хантер, Хилл
Кливленд Кавальерс: Секстон - 15, Гарлэнд - 11, Макги - 10, Осман - 10, Аллен - 9, Окоро - 6, Томас - 6, Уиндлер - 6, Кук - 5, Нэнс - 4, Деллаведова, Дотсон, Драммонд, Лав, Принс, Стивенс, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2021, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
114 : 112
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 34, Рубио - 15, Ноуэлл - 14, Таунс - 13, Вандербилт - 12, Окоги - 10, Рид - 6, Лейман - 5, Эрнангомес - 5, Бисли, Дэвис, Калвер, Макдэниелс, Маклафлин, Расселл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 38, Трент-мл. - 21, Ковингтон - 19, Энтони - 16, Саймонс - 5, Худ - 5, Кантер - 4, Литтл - 4, Блевинс, Джайлс, Джонс, Коллинс, Макколлум, Нуркич, Эллеби
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