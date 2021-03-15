«Хьюстон» потерпел 16-е поражение кряду, разгромно уступив «Бостону»

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете разгромно уступил «Бостон Селтикс» — 107:134.
Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейлен Браун – 24 очка, 2 подбора. Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал защитник Виктор Оладипо, на счету которого 26 очков, 6 подборов и 4 передачи.
Единственный дабл-дабл в матче у центрового «Бостона» Роберта Уильямса – 16 очков, 13 подборов и 1 передача.
Таким образом, «Хьюстон Рокетс» потерпел 16-е поражение подряд в текущем регулярном чемпионате. Последняя победа была одержана 5 февраля над «Мемфис Гриззлиз» (115:103).
В ранее завершившихся встречах игрового дня были зафиксированы следующие результаты: «Филадельфия Сиксерс» дома разгромила «Сан-Антонио Спёрс» (134:99), «Майами Хит» на выезде обыграл «Орландо Мэджик» (102:97), «Атланта Хоукс» дома разобралась с «Кливленд Кавальерс» (100:82), а «Миннесота Тимбервулвз» на домашнем паркете сломила сопротивление «Портленд Трэйл Блэйзерс» (114:112).
- 15 марта 2021
-
05:22
-
01:31
-
00:53
- 14 марта 2021
-
23:29
-
22:52
-
21:51
-
20:59
-
19:54
-
18:27
-
17:41
-
16:53
-
15:42
-
14:53
-
13:52
-
12:55
-
11:52
-
10:54
-
09:29
-
08:56
-
08:53
-
08:50
-
08:35
-
07:11
-
01:02
- 13 марта 2021
-
23:52
-
22:40
-
20:53
-
19:48
-
18:52
-
17:55
-
16:49
-
15:53
-
14:58
-
13:54
-
12:46