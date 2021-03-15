«Нью-Орлеан» на домашнем паркете разгромил «Клипперс», «Чикаго» крупно обыграл «Торонто»

В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 135:115.
Самый значительный вклад в победу «Нью-Орлеана» внёс форвард Зайон Уильямсон – 27 очков, 2 подбора и 5 передач. Лучшую результативность в составе «Клипперс» продемонстрировал лёгкий форвард Кавай Леонард, на счету которого 23 очка, 5 подборов и 2 передачи.
В турнирной таблице Западной конференции НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» (17-22) располагается на 11-м месте, в то время как «Лос-Анджелес Клипперс» (25-15) занимает 4-е место.
В параллельной встрече, которая завершала игровой день в НБА, «Чикаго Буллз» дома уверенно разобрался с «Торонто Рэпторс» — 118:95.
«Чикаго Буллз» (17-20) занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Торонто Рэпторс» (17-22) – 11-е.
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