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«Нью-Орлеан» на домашнем паркете разгромил «Клипперс», «Чикаго» крупно обыграл «Торонто»

«Нью-Орлеан» на домашнем паркете разгромил «Клипперс», «Чикаго» крупно обыграл «Торонто»
Баскетбол / НБА 0
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В Нью-Орлеане (США) на стадионе «Смути Кинг-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 135:115.

Самый значительный вклад в победу «Нью-Орлеана» внёс форвард Зайон Уильямсон – 27 очков, 2 подбора и 5 передач. Лучшую результативность в составе «Клипперс» продемонстрировал лёгкий форвард Кавай Леонард, на счету которого 23 очка, 5 подборов и 2 передачи.

В турнирной таблице Западной конференции НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» (17-22) располагается на 11-м месте, в то время как «Лос-Анджелес Клипперс» (25-15) занимает 4-е место.

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2021, понедельник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
135 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 27, Ингрэм - 23, Болл - 20, Хэйс - 17, Льюис - 13, Харт - 13, Адамс - 9, Бледсо - 7, Александер-Уолкер - 2, Маршалл - 2, Мелли - 2, Габриэль, Магней, Редик, Торнвелл, Эрнангомес
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 23, Джексон - 18, Джордж - 15, Кеннард - 15, Коффи - 13, Мэнн - 7, Паттерсон - 7, Батюм - 6, Л. Уильямс - 6, Зубац - 3, Отуру - 2, Беверли, Ибака, Кабенгеле, Моррис, Скрабб

В параллельной встрече, которая завершала игровой день в НБА, «Чикаго Буллз» дома уверенно разобрался с «Торонто Рэпторс» — 118:95.

«Чикаго Буллз» (17-20) занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА, а «Торонто Рэпторс» (17-22) – 11-е.

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2021, понедельник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
118 : 95
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз: Уильямс - 23, Лавин - 15, Маркканен - 13, Уайт - 13, Картер - 12, Валентайн - 11, Портер - 11, Саторански - 10, Янг - 10, Арчидиаконоу, Гэффорд, Дотсон, Корнет, Мокока, Темпл, Фелисио, Хатчинсон
Торонто Рэпторс: Пауэлл - 32, Лоури - 20, Буше - 17, Бэйнс - 6, Дэвис - 6, Элленсон - 6, Томас - 3, Уотсон - 3, Джонсон - 2, Ануноби, Бембри, Ванвлит, Ватанабэ, Маккоу, Сиакам, Флинн, Харрис
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