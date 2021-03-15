19-летний европейский проспект установил уникальный рекорд НБА
Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Алексей Покушевски установил новый рекорд НБА. 19-летний баскетболист стал самым молодым игроком в истории лиги, который набрал 20+ очков и сделал 10 подборов, а также реализовал пять трёхочковых бросков в одном матче.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Оклахома-Сити Тандер».
Новичок НБА помог «Оклахом» обыграть в матче регулярного чемпионата «Мемфис Гриззлис» (128:122). В этой встрече сербский игрок набрал 23 очка, сделал 10 подборов и 4 передачи. Также он реализовал 5 трёхочковых бросков из 8.
Покушевски был выбран на драфте-2020 под 17-м номером. Но прошлый сезон форвард провёл в греческом «Олимпиакосе».
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