Леброн Джеймс рассказал, как другие звезды НБА хотели попасть в «Космический джем 2»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, снявшийся в новом фильме «Космический джем 2», признался, что многие баскетболисты также хотели получить роль в картине. По словам Джеймса, спортсмены связывались с ним, сообщая о готовности принять участие в съёмках.
«У меня постоянно звонил телефон, приходили сообщения. Также со мной связывались в соцсетях, говорили: «Привет! Я готов сниматься в фильме! Дай знать, если понадоблюсь.
Многие люди моего возраста и даже ребята помладше помнят классическую версию «Космического джема». Они запомнили тот самый оригинал. И теперь они хотят стать частью этой истории, которая длится вечно. Об этом можно будет рассказывать детям и внукам», — цитирует Леброна Essentially Sports.
Ранее ряд СМИ сообщал, что серьёзную заинтересованность в съёмках проявляли Энтони Дэвис, Дэмьен Лиллард и Клэй Томпсон.
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