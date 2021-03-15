Эксперт: каждый день я должен защищать Джордана. Называть Леброна величайшим – кощунство

Известный эксперт Скип Бэйлесс пояснил, что не имеет ничего против лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, вопреки мнению многих болельщиков. Бэйлесс регулярно критикует звёздного форварда. Но, как подчеркнул эксперт, у него нет ненависти к Леброну.

«Я думаю, что Леброн — приятный парень. Более того, я ненавижу мнение, согласно которому я ненавижу Джеймса. Ничто не расстраивает меня больше, чем такое мнение, ведь я вовсе не ненавижу Леброна. Я считаю его одним из самых приятных парней в истории спорта. Но у меня есть проблема. Каждый день мне приходится защищать моего парня, того, кого я считаю величайшим в истории, Майкла Джордана. Мне постоянно приходится сравнивать его с Леброном.

Я сижу рядом с Шэнноном Шарпом, считающим Леброна величайшим. Называть его величайшим — кощунство! Думаю, что Шэннон и сам знает, что это ерунда. Но он не сдаётся. Поэтому всё, что я говорю о Леброне, делается лишь для того, чтобы защитить статус Джордана в качестве величайшего игрока в истории. Наверное, такой подход несправедлив по отношению к Леброну, но у меня нет выбора, мне нужно иногда говорить о его недостатках», — приводит слова Бэйлесса Essentially Sports.