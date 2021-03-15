«Хьюстон» готов обменять всю команду, кроме одного игрока

«Хьюстон Рокетс» готов к обменам перед дедлайном, утверждает Hoopshype. В клубе могут рассматривать варианты всех игроков, кроме центрового Кристиана Вуда.

В настоящее время «Хьюстон» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. Очевидно, что в клубе понимают необходимость кадрового обновления.

«Рокетс» готовы выставить на обмен и своих лидеров — Виктора Оладипо и Джона Уолла. По данным ряда СМИ, сразу несколько клубов интересуются форвардом Пи Джеем Такером. Так, он может перейти в «Бруклин Нетс» или «Майами Хит». Техасцы хотят получить у «Бруклина» Спенсера Динвидди. Что касается «Майами», то «Хьюстон» согласится отпустить Такера в обмен на Тайлера Хирроу или Данкана Робинсона.

25-летний Вуд перешёл в «Хьюстон» из «Детроит Пистонс» во время межсезонья. В среднем он набирает 22 очка, делает 10,2 подбора и 1,5 блок-шота.