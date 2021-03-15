Клэй Томпсон сделал смелое заявление по «Голден Стэйт» на следующий сезон

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, залечивающий травму, предположил, что в следующем сезоне его команда сможет снова бороться за чемпионство. Нынешний сезон для «Уорриорз» складывается неудачно. Команда занимает лишь девятое место в турнирной таблице западной конференции НБА.

«Я рассчитываю, что мы снова будем бороться за чемпионство. Я не жду, что сразу смогу играть в полную силу. Вряд ли я смогу играть по 38 минут, защищаясь против лучших соперников, преодолевая по 100 заслонов. Но я обязательно дойду до этого, гарантирую. Я планирую снова стать игроком уровня символических сборных сезона, каким я и был раньше», — цитирует Томпсона The Mercury News.

Ранее звезда НБА Шакил О’Нил посоветовал «Уорриорз» забыть о нынешнем сезоне, «слить» его и готовиться к следующему, когда на площадку вернётся Томпсон.