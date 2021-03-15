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Американский игрок нокаутировал соперника ударом локтем в голову

Американский игрок нокаутировал соперника ударом локтем в голову
Баскетбол / Прочие турниры 0

В матче баскетбольного чемпионата NCAA с участием команд университетов Флориды и Теннесси произошёл неприятный эпизод. В начале второй половины встречи игрок «Флориды Гейторс» Омар Пэйн нанёс сильный удар локтем в голову соперника, Джона Фалкерсона.

Удар получился достаточно сильным. В результате пострадавший упал на пол без сознания.

Запись можно посмотреть в «твиттере» SportingNews.

После этого эпизода на площадке едва не началась массовая драка. Судьи с трудом разняли игроков обеих команд. Что касается нарушителя правил, то он был моментально удалён.

У Фалкерсона позднее диагностировали сотрясение и перелом скулы. Пэйн принёс извинения сопернику.
Комментатор, работавший на этом матче, предположил, что такой удар украсил бы любой бой ММА.

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