Симмонс — о выпаде комментатора НБА: его рост 165 см, не могу уделять ему много внимания

Разыгрывающий «Филадельфия Сиксерс» Бен Симмонс иронично отреагировал на критику со стороны комментатора «Вашингтон Визардс» Джастина Катчера. Ранее он назвал Симмонса «одним из самых переоценённых игроков НБА».

«Его рост – 165 сантиметров. Я не могу уделять ему слишком много внимания», — приводятся слова Симмонса в Reddit.

Катчер во время одного из репортажей сказал, что Симмонс получает слишком много внимания и любви. А на фоне австралийца признание не получил Тобайас Харрис.

При этом Катчер подчеркнул, что не считает Симмонса плохим игроком. По словам комментатора, он лишь не согласен с чрезмерно высокой оценкой австралийца. Также Катчер предположил, что Симмонс попал в символические пятёрки на Матч звёзд НБА исключительно из-за хайпа.