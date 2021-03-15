Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Симмонс — о выпаде комментатора НБА: его рост 165 см, не могу уделять ему много внимания

Симмонс — о выпаде комментатора НБА: его рост 165 см, не могу уделять ему много внимания
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Филадельфия Сиксерс» Бен Симмонс иронично отреагировал на критику со стороны комментатора «Вашингтон Визардс» Джастина Катчера. Ранее он назвал Симмонса «одним из самых переоценённых игроков НБА».

«Его рост – 165 сантиметров. Я не могу уделять ему слишком много внимания», — приводятся слова Симмонса в Reddit.

Катчер во время одного из репортажей сказал, что Симмонс получает слишком много внимания и любви. А на фоне австралийца признание не получил Тобайас Харрис.

При этом Катчер подчеркнул, что не считает Симмонса плохим игроком. По словам комментатора, он лишь не согласен с чрезмерно высокой оценкой австралийца. Также Катчер предположил, что Симмонс попал в символические пятёрки на Матч звёзд НБА исключительно из-за хайпа.

Эмбиида и Симмонса отстранили от участия в Матче звёзд. Зайон заменит Джоэла в старте
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021