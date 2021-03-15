«Лейкерс» нацелены на подписание контракта с 7-кратным участником Матча звёзд НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересованы в подписании 35-летнего тяжёлого форварда Ламаркуса Олдриджа, сообщает Pickandroll.
По данным источника, при этом «Лейкерс» не рассматривают вариант с обменом игрока, а только подписание контракта после выкупа со стороны клуба. 11 марта стало известно, что руководство «Сан-Антонио Спёрс» и Олдридж договорились о прекращении сотрудничества. Ожидается, что игрок покинет Техас до дедлайна обменов.
Ламаркус выступает в «Сан-Антонио» с 2015 года. В нынешнем регулярном чемпионате тяжёлый форвард принял участие в 21 матче регулярного чемпионата, набирая в них 13,7 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,7 передачи. Олдридж — второй номер драфта-2006. Он является многократным участником Матча всех звёзд. До перехода в «Сан-Антонио» Ламаркус выступал в «Портленде».
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