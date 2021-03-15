Определён MVP топ-16 Еврокубка

Форвард «Виртуса» из Болоньи (Италия) Винс Хантер был признан самым ценным игроком топ-16 Еврокубка.
В матчах группового этапа Хантер записал на свой счёт в среднем 13,3 очка, 7,2 подбора, 1,5 передачи, 1,2 перехвата, 1,2 блок-шота и 20,7 балла за эффективность действий.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Напомним, «Виртус», не проиграв ни одного матча, уверенно занял первое место в группе G и вышел в плей-офф Еврокубка. Соперником итальянского клуба в 1/4 финала станет «Ховентуд» (Испания).
Четвертьфиналы Еврокубка пройдут с 23 по 31 марта в формате серии до двух побед. Преимущество домашней площадки получили команды, указанные в парах первыми. Победитель противостояния «Виртус» — «Ховентуд» в полуфинале встретится с сильнейшим в паре УНИКС — «Локомотив-Кубань».
- 15 марта 2021
-
18:47
-
17:35
-
17:20
-
16:42
-
16:27
-
16:20
-
15:20
-
14:56
-
13:58
-
13:23
-
12:37
-
11:37
-
10:59
-
10:42
-
09:37
-
09:10
-
06:27
-
05:22
-
01:31
-
00:53
- 14 марта 2021
-
23:29
-
22:52
-
21:51
-
20:59
-
19:54
-
18:27
-
17:41
-
16:53
-
15:42
-
14:53
-
13:52
-
12:55
-
11:52
-
10:54
-
09:29