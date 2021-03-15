Определён MVP топ-16 Еврокубка

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Форвард «Виртуса» из Болоньи (Италия) Винс Хантер был признан самым ценным игроком топ-16 Еврокубка.

В матчах группового этапа Хантер записал на свой счёт в среднем 13,3 очка, 7,2 подбора, 1,5 передачи, 1,2 перехвата, 1,2 блок-шота и 20,7 балла за эффективность действий.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

Напомним, «Виртус», не проиграв ни одного матча, уверенно занял первое место в группе G и вышел в плей-офф Еврокубка. Соперником итальянского клуба в 1/4 финала станет «Ховентуд» (Испания).

Четвертьфиналы Еврокубка пройдут с 23 по 31 марта в формате серии до двух побед. Преимущество домашней площадки получили команды, указанные в парах первыми. Победитель противостояния «Виртус» — «Ховентуд» в полуфинале встретится с сильнейшим в паре УНИКС — «Локомотив-Кубань».