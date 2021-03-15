Амаре Стадемайр выбрал сложнейшего соперника между Леброном Джеймсом и Коби Брайантом

Помощник главного тренера «Бруклин Нетс» Амаре Стадемайр выбрал сложнейшего соперника между лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и легендарным баскетболистом Коби Брайантом, погибшим в 2020 году.

«У Коби другой игровой интеллект. Против Леброна, наверное, было сложнее играть, потому что он был более взрывным. Хотя нет, беру свои слова обратно, против Коби было сложнее обороняться, потому что у него не было слабых мест», — приводит слова Revolt.

Стадемайр — девятый номер драфта 2002 года. За годы выступлений в НБА он защищал цвета «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс» и «Майами Хит». В 846 матчах регулярного чемпионата Стадемайр набирал 18,9 очка, собирал 7,8 подбора и совершал 1,2 передачи в среднем за игру.