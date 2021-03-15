«Зенит» на своей площадке обыграл «Парму»
«Зенит» обыграл «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счётом 89:84.
В первой четверти команды шли достаточно ровно — она завершилась со счётом 19:21. В начале второй четверти преимущество гостей составляло 4 очка, однако к большому перерыву на табло был счёт 45:38. В третьей десятиминутке «Зенит» совершил рывок, и к заключительной четверти команды подошли со счётом 70:55. «Парма» сократила отставание до 5 очков, однако вырвать победу команде не удалось.
Самым результативным в составе победителей стал Уильям Томас, набравший в матче 24 очка. Среди гостей наибольшее количество очков набрали литовские форвард Эйгирдас Жукаускас и защитник Адас Юшкявичюс — по 22.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
15 марта 2021, понедельник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
89 : 84
Парма
Пермь, Россия
Зенит: Блэк, Вольхин, Захаров, Зубков, Пангос, Пойтресс, Понитка, Пушков, Томас, Фридзон, Хвостов, Холлинс
Парма: Буланов, Григорьев, Жмако, Жукаускас, Ивлев, Мейерис, Понитка, Савович, Уильямс, Чернышев, Шейко, Юшкявичюс
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