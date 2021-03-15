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Лещенко возмущался, Швед отдыхал на лавке, чирлидерши заряжали танцами. Фото победы ЦСКА

Группа поддержки ЦСКА
Лещенко возмущался, Швед отдыхал на лавке, чирлидерши заряжали танцами. Фото победы ЦСКА
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

15 марта в Москве на площадке УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского в матче регулярного розыгрыша Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал уверенную победу над «Химками». Встреча завершилась со счётом 92:73 в пользу «армейцев».

Уже в первой четверти ЦСКА удалось опередить соперников по набранным очкам почти в два раза — она закончилась со счётом 29:15. К большому перерыву хозяева увеличили преимущество до 21 очка — 51:30. В третьей десятиминутке московский клуб также опережал «Химки», разница в счёте не составляла меньше 17 очков. К заключительной четверти команды подошли со счётом 67:45. Побороться за победу в матче гостям не удалось.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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